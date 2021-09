Kurz vor der Bundestagswahl ist es zum Streit über die staatliche Stiftung im Namen des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl gekommen.

Dessen Witwe Kohl-Richter kündigte über ihre Anwälte an, juristisch gegen die Einrichtung vorzugehen. Sie wirft dem Bund vor, sich wissentlich und vorsätzlich über ihre Mitwirkungsrechte als Alleinerbin und über den letzten Willen ihre Mannes hinweggesetzt zu haben. Sie wolle nun mit einer privaten Stiftung "eigene Wege gehen".



Die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung hatte gestern ihre Arbeit aufgenommen. Sie war im Juni gegen den Willen Kohl-Richters vom Bundestag beschlossen worden. Die Einrichtung soll an das Leben und Wirken des Politikers erinnern und unter anderem eine öffentlich zugängliche Stätte in Berlin realisieren. Der frühere Unionsfraktionschef Kauder wurde bei der konstituierenden Sitzung des Kuratoriums zum Vorsitzenden gewählt. Kohl war von 1982 bis 1998 und damit während der deutschen Wiedervereinigung Bundeskanzler. Sein Name steht auch für die 1999 aufgedeckte CDU-Spendenaffäre. Vor vier Jahren ist er gestorben.



Die Kohl-Stiftung orientiert sich an den bestehenden drei Kanzlerstiftungen zum Gedenken an Konrad Adenauer (CDU), Willy Brandt (SPD) und Helmut Schmidt (SPD).

