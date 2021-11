Bei der Wahl der neuen CDU-Spitze ist nach Ansicht des Vorstandsmitglieds Güler eine Befragung der Mitglieder unabdingbar.

An diesem Instrument führe kein Weg vorbei, sagte Güler im Deutschlandfunk. Alles andere habe ein großes Sprengpotenzial. Letztlich entschieden aber die Delegierten beim Bundesparteitag. Güler plädierte für einen kleinen Kreis von Kandidaten für das Amt des Parteichefs. Um diesen herum müssten Frauen stark vertreten sein. Sie halte eine Lösung in Form eines Vorsitzenden in Kombination mit einer Generalsekretärin für gut.



Die CDU-Führung berät heute über die personelle Neuaufstellung der Partei nach dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl. Als mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz gelten der frühere Unions-Fraktionschef Merz, der Außenpolitiker Röttgen, der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn und der Wirtschaftspolitiker Linnemann.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.