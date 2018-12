Die Entscheidung ist gefallen, die CDU hat nach 18 Jahren eine neue Parteivorsitzende: Annegret Kramp-Karrenbauer löst Angela Merkel als CDU-Chefin ab. Mit der Wahl der neuen CDU-Bundesvorsitzenden sind viele Erwartungen verbunden, auch in den ostdeutsche Landesverbänden.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hofft nach der Veränderung an der Parteispitze wieder auf mehr Zustimmung für die CDU auch im Osten. Er sagte, es fehle Vertrauen in der Bevölkerung. Deshalb gebe es nun diese personelle Veränderung. Man setze darauf, dass Kramp-Karrenbauer in der Partei alle Flügel einbinde.



Sachsen-Anhalts CDU-Chef Stahlknecht wünschte sich von Kramp-Karrenbauer vor allem Durchsetzungsstärke. Das gelte insbesondere für den Kampf gegen die rechtsextremen und linksextremen Ränder der Gesellschaft, sagte Stahlknecht.

Wunsch nach Entlastungen

Zurückhaltend äußerte sich der Unternehmerflügel der Union. Der Vorsitzende der

Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, Linnemann, meinte, wenn viele in der CDU über das Ergebnis enttäuscht seien, bleibe die Chance auf einen Neustart. "Es wird jetzt darauf ankommen, dass die neue Vorsitzende schnell eigene Akzente setzt."



Der Bundesverband Großhandel forderte von der neuen CDU-Chefin Steuererleichterungen. Unzweifelhaft werde es Zeit, die Modernisierung der Unternehmensbesteuerung mit Entlastungen in Angriff zu nehmen, teilte der Verband mit. Zudem forderte die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags als "starkes Aufbruchsignal".



Der Bundesverband der Deutschen Industrie drängt ebenfalls auf finanzielle Entlastungen. BDI-Chef Kempf sagte mit Blick auf das Wahlergebnis, die hohe Zustimmung für Herrn Merz beweise, dass es in der CDU eine große Nachfrage nach neuen wirtschaftspolitischen Impulsen gebe. Ausdrücklich sprach Kempf sich für eine Steuerreform aus.

Verdi: Mehr Sozialpolitik

Verdi-Chef Bsirske sagte, die CDU-Vorsitzende habe ein Ohr auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. "Und das ist gut." In ihrer Rede habe sie "sozialpolitische Themen benannt. Verdi wolle diese Themen mit ihr gerne vorantreiben.



Der Sozialverband VdK forderte die neue CDU-Chefin zu einer sozialpolitischen Ausrichtung der Union auf. VdK-Präsidentin Bentele sagte dem "Handelsblatt", dazu gehöre auch, dass sich alle Menschen auf eine sichere gesetzliche Rente verlassen könnten, "heute und in 50 Jahren". In Deutschland müsse außerdem mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.



Die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte in ihrer Bewerbungsrede für eine klare Profilierung ihrer Partei geworben. Die CDU dürfe kein Gemischtwarenladen sein, sagte Kramp-Karrenbauer. Die CDU sei die letzte große existierende Volkspartei. Sie rief die Christdemokraten dazu auf, nicht ängstlich zu sein und den Schwarzmalern hinterherzulaufen. Vielmehr sollte die CDU eigene Ideen mit Strahlkraft entwickeln, die die Menschen faszinierten. Die Partei müsse notfalls auch gegen den Zeitgeist Kurs halten.