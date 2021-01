Vernünftig regieren will Angela Merkel in dieser Jahrhundertkatastrophe – und zwar bis zu letzten Tag ihrer Amtszeit. Man nimmt es ihr ab. Angela Merkel ist eine ehrliche Haut. Ihre Sorge um die Gesundheit der Bürger, das daraus resultierende Handeln aus Vorsorge – alles daran ist ehrlich und echt. Und zaghafte Erfolge wie die leicht sinkenden Infektionszahlen bestätigen ihren Kurs: Der Kollaps in den Kliniken ist ausgeblieben, das war im November keineswegs ausgemacht; die Lockerungen über Weihnachten haben keinen großen Schub bei den Infektionen gebracht. Merkels Botschaft "es ist ernst" ist den Köpfen, in den meisten zumindest, angekommen. Keine schlechte Bilanz, wie ein Vergleich, ganz aktuell etwa mit Portugal, zeigt.

Für potemkinsche Dörfer bei Impfzentren kann Merkel nichts

Andererseits: Vieles müsste besser laufen. An erster Stelle der Schutz älterer Menschen in den Pflegeheimen, aber auch mehr Hilfen für Eltern, die sich durch geschlossene Schulen und Kitas und von einer kafkaesken Bildungsbürokratie im Stich gelassen fühlen. So steht Angela Merkels Ruf als Krisenmanagerin trotz mancher Erfolge auf dem Spiel – zu Recht und zu Unrecht. Zu Unrecht wegen des Impfens. Wer schon vor Weihnachten genau hinhörte wusste, dass zu wenig Impfdosen da sein würden - übrigens überall, nicht nur hierzulande.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Dass Deutschland theoretisch mehr Dosen hätte bestellen können, weil es notfalls jeden Preis hätte zahlen und damit andere Länder im Wettlauf hätte ausstechen können – auch das wäre womöglich gegangen. "Germany first" mitten in Europa. Wollte man das im Ernst, wo man ansonsten den Tag herbeisehnte, an dem "America first" im Hubschrauber endlich davonfliegen würde? Und was heißt überhaupt: Zu wenig Impfstoff? In einer Zeit, in der dieser nach knapp einem Jahr zur Verfügung steht? Gemessen an dieser wissenschaftlichen Jahrhundertleistung wirken Klage über verspätete Lieferungen kleinkrämerisch. Es wäre besser gewesen, hätten die, die jetzt jammern, die von ihnen geschürten Erwartungen besser gezügelt, etwa als sie Impfzentren aufbauen ließen, die jetzt wie potemkinsche Dörfer herumstehen. Für so was kann Merkel nichts.

Mit Proben zur Mutante zu spät begonnen

Aber ihr Krisenmanagement und auch ihre Kommunikation könnte um Längen besser sein. Und jetzt sollen wir uns noch länger am Riemen reißen, aus Vorsorge wegen der Virus-Mutante aus Großbritannien. Doch wer wie Merkel aus Vorsorge handeln will, braucht festen Grund unter den Füßen, muss wissen und auch sagen, wie weit sich die Virus-Mutante hierzulande schon ausgebreitet hat. Das aber weiß Merkel nicht – und andere wissen es auch nicht, weil die nötigen Proben viel zu spät anliefen. Wieder ist etwas schiefgelaufen. Je öfter so was passiert, desto größer ist aber auch Merkels Problem, die Bürger bei den Zumutungen bei der Stange zu halten. Wer nicht weiß, wieso und warum worauf hinarbeitet wird, macht auch nicht mit – irgendwann zumindest nicht mehr.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.