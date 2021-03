Die Reaktionen auf die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde fallen sehr unterschiedlich aus. Unter anderem der Intensivmediziner-Verband Divi lobte die Einigung. Kirchenvertreter reagierten zum Teil irritiert. Die Tourismusbranche äußerte sich wütend und verzweifelt.

Der Physiker Dirk Brockmann begrüßte die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Diese würden sich positiv auf das Infektionsgeschehen auswirken, sagte der Wissenschaftler der HU Berlin im Deutschlandfunk. Die Gefahr sei nicht gebannt. Angesichts eines exponentiellen Wachstums rechne er damit, dass es an Ostern bis zu 60.000 neue Coronavirus-Infektionen geben werde. Deshalb hätte eine Reihe von Ruhetagen einen guten Effekt, das sei im vergangenen Jahr auch schon so gewesen. Alle Kontaktbeschränkungen würden etwas bringen.

Hier dokumentieren wir die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde.

Intensivmedizinerverband Divi: auf dritte Welle richtig reagiert

Auch der Verband der Intensivmediziner Divi lobt die Beschlüsse von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie. Dessen Präsident Marx sagte der "Rheinischen Post", die Politik habe auf die dritte Welle vollkommen richtig reagiert. Zugleich betonte er, die Zahl der Patienten steige seit einigen Tagen wieder und werde auch die kommenden zwei bis drei Wochen weiter steigen.

Kritik der Opposition

Die Opposition im Bundestag kritisierte dagegen die Entscheidungen.Der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, sagte, die Zahlen seien alarmierend und es sei richtig zu handeln. Nur müsse dieses Handeln transparent und verständlich sein. Das sehe er ausdrücklich nicht. Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen erklärte, die dritte Welle müsste jetzt gebrochen werden, stattdessen komme der Shutdown erst zu Ostern.



AfD-Fraktionschefin Weidel betonte, die vollständige Einschränkung der Freiheit sei den Bürgern nicht länger zuzumuten. Die Beschlüsse seien kopflos und unsinnig. Der FDP-Vorsitzende Lindner äußerte sich dagegen enttäuscht über die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen. Im WDR-Hörfunk sagte Lindner, Politik müsse zwischen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Risiken abwägen. Das sei hier aber nicht geschehen. Die Freiheitseinschränkungen seien zu scharf und die Mittel nicht innovativ.

Keine Präsenzgottesdienste an Ostern? Kirchen sehen Klärungsbedarf

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder haben entschieden, das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben über die Ostertage weitgehend herunterzufahren. An die Kirchen erging die Bitte, Gottesdienste möglichst nur digital anzubieten. Die Deutsche Bischofskonferenz reagierte zunächst überrascht. Mittlerweile erklärte deren Vorsitzender Bischof Bätzing, man haben an Weihnachten gezeigt, dass die Kirchen Messen mit Vorsicht feiern könnten. Darauf wolle man Ostern nicht verzichten. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, meldete Klärungsbedarf an.

Kein Osterurlaub in Deutschland, aber auf Mallorca: Tourismusverband reagiert verärgert

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) reagiert mit Unverständnis auf den beschlossenen Oster-Lockdown. "Wut, Ärger, Verzweiflung – damit kann man es eigentlich umschreiben", sagte der stellvertretende DTV-Hauptgeschäftsführer Dunkelberg dem SWR. Die Stimmungslage in der Branche sei dramatisch. Es gebe immer noch keinen Plan der Politik für eine Öffnungsstrategie. Dunkelberg kritisiert, dass die Bund-Länder-Runde Möglichkeiten wie den kontaktarmen Urlaub in Ferienwohnungen und Wohnmobilen völlig außer Acht gelassen habe.



Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Fiebig, plädierte dafür, auch Inlandsreisen zu ermöglichen, wo dies gesundheitlich vertretbar sei. Dazu seien Fortschritte bei den Impfungen und ein intelligentes Testverfahren nötig. Von der Veranstaltungswirtschaft hieß es, die Branche brauche endlich ein verbindliches Signal aus der Politik.

Wirtschaft kritisiert "alleinige Fixierung auf die Corona-Inzidenzwerte"

Die deutsche Wirtschaft reagiert mit Kritik auf die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. Die alleinige Fixierung auf die Corona-Inzidenzwerte werde der komplexen Lage nicht gerecht, sagte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes HDE, Genth. Die Maßnahmen müssten sich an den wissenschaftlichen Fakten orientieren und diese zeigten, dass die Infektionsgefahr beim Einkaufen niedrig sei. Genth fordert deshalb, alle Geschäfte unter Einhaltung strikter Hygienekonzepte wieder zu öffnen. Der Handwerksverband ZDH warnte vor einem breitflächigen Kollaps von Firmen.

