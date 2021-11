Zwei Niederländer mit Masken in der Blumenausstellung De Keukenhof in Lisse (Archiv). (picture alliance / Dutch Photo Press)

In den Niederlanden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über 700. Am vergangenen Wochenende hatte die Regierung einen Teil-Lockdown verhängt. Auch wurden die Maskenpflicht und die 1,5-Meter-Regel wieder eingeführt.

In Österreich wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 925 angegeben. In dem Land gelten bereits erhebliche Einschränkungen für ungeimpfte Menschen.

In Tschechien beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 813. Die Regierung in Prag will morgen über weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beraten.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.