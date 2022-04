Zwei Frauen mit Maske laufen an einem leeren Café in der Athener Innenstadt vorbei. (imago images / Thea Photography)

Das beschloss die Regierung in Athen. Auch die Vorzeigepflicht für den Eintritt in Tavernen, Bars, Geschäften und Museen werde abgeschafft, hieß es. Die Maskenpflicht in Innenräumen bleibt demnach vorerst noch erhalten. Die Aufhebung dieser Maßnahmen soll im Herbst auf den Prüfstand kommen.

Auch Italien lockert die Corona-Regeln zum 1. Mai. In Restaurants oder bei der Arbeit dürfe die Maskenpflicht wegfallen, teilte der italienische Gesundheitsminister Speranza mit. In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen werde sie bis mindestens 15. Juni verlängert.

