Neue Coronabeschränkungen Museen kritisieren Schließungen als Symbolpolitik

In einem offenen Brief kritisieren zahlreiche Museumsdirektoren die erneute Schließung ihrer Einrichtungen. Museen seien sichere Orte der kulturellen Bildung mit funktionierenden Hygienekonzepten. „Ich verstehe nicht ganz, was da passiert", sagte Mitverfasser Stefan Berg, Direktor des Kunstmuseum Bonn, im Dlf.

Stephan Berg im Gespräch mit Jörg Biesler

