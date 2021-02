Die Große Koalition hat in der Corona-Krise weitere finanzielle Hilfen beschlossen. Die Spitzen von Union und SPD einigten sich beim ersten Koalitionsausschuss in diesem Jahr auf einen einmaligen Zuschuss für Menschen in Grundsicherung von 150 Euro. Auch ein neuer Kinderbonus soll kommen, sowie Hilfen für die Kultur und Steuererleichterungen für Unternehmen. Finanzminister Scholz sagte im Dlf, die Hilfen seien wirtschaftlich vertretbar.

Firmen können demnach coronabedingte Einbußen aus den Jahren 2020 und 2021 in größerem Umfang als bisher mit Gewinnen aus 2019 verrechnen, um ihre Steuern zu reduzieren. Der verringerte Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie soll bis Ende 2022 gelten.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier äußerte sich zufrieden mit den Beschlüssen zugunsten von Unternehmen und Gastronomie. Damit würden viele mittelständische Unternehmen gestärkt, auf deren Wettbewerbsfähigkeit Deutschland angewiesen sei, sagte der CDU-Politiker. Sie würden gebraucht, damit die Wirtschaft nach der Corona-Krise schnell wieder in Schwung komme.

150 Euro für Kinder und Geringverdiener

Familien erhalten den Plänen zufolge erneut einen Kinderbonus. Die Koalitionsspitzen einigten sich auf einen Zuschuss von einmalig 150 Euro pro Kind. Im vergangenen Jahr waren es 300 Euro.



Bundesfinanzminister Scholz sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Familien befänden sich in der Corona-Krise in einer besonders schwierigen Situation. Vor diesem Hintergrund sei es notwendig, dass der Staat ihnen dabei helfe, einigermaßen unbeschadet durch die Pandemie zu kommen. Auch die beschlossenen Steuererleichterungen für die Unternehmen seien wirtschaftlich vertretbar, erklärte der SPD-Politiker. Langfristig müsse man jedoch darauf achten, die Finanzierungsgrundlagen stabil zu halten und mit ihnen verantwortungsvoll umzugehen.

SPD: Kein Nachtragshaushalt nötig

Die SPD-Vorsitzenden, Esken und Walter-Borjans, hatten sich ebenfalls zufrieden mit den Verhandlungen geäußert. Die neuen Corona-Hilfen für Familien, Geringverdiener und Unternehmen könnten ohne Nachtragshaushalt finanziert werden, betonten sie.



Unions-Fraktionschef Brinkhaus warnte in diesem Zusammenhang vor einer Abschaffung der sogenannten Schuldenbremse. Sie müsse nach wie vor im Grundgesetz verankert bleiben, da sie in Europa ein Vorbild für andere Staaten sei, sagte der CDU-Politiker ebenfalls im Deutschlandfunk.

Wohlfahrtsverband fordert mehr für Arme

Kritik kam vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Über den Sonderzuschuss für Menschen in Grundsicherung schrieb Hauptgeschäftsführer Schneider auf Twitter, 150 Euro für die Armen seien "bestenfalls ein schlechter Witz". Unterstützung erhielt er von der Grünen-Abgeordneten Müller-Gemmeke.



Der Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung und der Kinderbonus wird mit Kosten von drei Milliarden Euro beziffert, die geringere Mehrwertsteuer in der Gastronomie mit 3,5 Milliarden. Hinzu komme eine Milliarde für die Kulturbranche, hieß es. Die finanziellen Auswirkungen der Steuerentlastungen für Unternehmen ließen sich dagegen schwer abschätzen.

Eurodrohne auf den Weg gebracht

Die Runde brachte darüber hinaus die Entwicklung und Beschaffung der Eurodrohne auf den Weg. Laut Beschluss soll sie aber vorerst ohne Bewaffnung bleiben. Hierauf hatte die SPD bestanden. Bei der Eurodrohne handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit Frankreich, Italien und Spanien. Das unbemannte Flugzeug soll zu Überwachungszwecken eingesetzt werden.



Keine Einigung gab es offenbar im Streit über das Lieferkettengesetz und das Unternehmensstrafrecht.

