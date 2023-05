China startet mit Shenzou-16 erneut eine bemannte Raumfahrtmission (Mark Schiefelbein / AP / Mark Schiefelbein)

Die Rakete hob in der Nacht vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Gobi-Wüste ab. An Bord sind drei Astronauten, darunter erstmals mit einem Wissenschaftler auch ein Zivilist. Bislang waren alle chinesischen Weltraumfahrer Mitglieder der Volksbefreiungsarmee. Ziel ist die Weltraumstation "Tiangong". Die Mission im Weltall soll rund fünf Monate dauern.

China will zu den führenden Raumfahrtnationen USA und Russland aufschließen. Die Regierung in Peking plant unter anderem den Bau einer Mondbasis.

