Das Online-Netzwerk Google Plus wird wegen einer neuen Datenpanne früher eingestellt als bisher geplant.

Wie das US-Unternehmen mitteilte, hatten Software-Entwickler erneut mehrere Tage lang Zugang zu privaten Nutzerdaten. Deshalb werde Google Plus nun schon in den kommenden drei Monaten geschlossen. Ursprünglich war das Ende für den kommenden August vorgesehen.



Ob sensible Daten abgegriffen wurden, ist laut Google Plus nicht bekannt. Im Oktober war bei dem Facebook-Konkurrenten schon einmal eine Sicherheitslücke bekannt geworden. Sie hatte jahrelang bestanden.