Proteste gegen die israelische Justizreform in Jerusalem (dpa-news / Ilia Yefimovich)

In Jerusalem trafen heute mehrere tausend Demonstranten ein, die sich an einem 70 Kilometer langen Marsch von Tel Aviv nach Jerusalem beteiligt hatten. Das Parlament berät morgen in einer Sondersitzung über die Gesetzesänderungen. Die entscheidende Abstimmung ist für Montag vorgesehen. Im Falle einer Verabschiedung wäre es dem Höchsten Gericht Israels nicht mehr möglich, Entscheidungen der Regierung als "unangemessen" zu bewerten und außer Kraft zu setzen. Kritiker fürchten eine willkürliche Besetzung hochrangiger Regierungsposten, Begünstigung von Korruption und ein Ende der Gewaltenteilung.

In Israel kommt es seit Monaten zu teilweise gewaltsamen Demonstrationen gegen das Vorhaben der Regierung.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.