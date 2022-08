Nach FBI-Razzia

Die US-Bundespolizei FBI hatte das Anwesen Mar-A-Lago des früheren Präsidenten Trump im Bundesstaat Florida durchsucht. (IMAGO / UPI Photo / Gary Rothstein)

Demnach enthielt ein Großteil von Unterlagen, die Trump schon zu einem früheren Zeitpunkt an das Nationalarchiv übermittelt hatte, vertrauliche und auch streng geheime Unterlagen, die teils mit anderen Papieren gemischt in Kisten lagerten. Daher habe das FBI den Verdacht gehabt, dass sich auf Trumps Anwesen in Florida weitere geheime Papiere befinden könnten und die Durchsuchung beantragt. Bei ihrer Razzia am 8. August fand die Bundespolizei schließlich solche Akten. Trump soll sie nach dem Ende seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus mitgenommen haben, obwohl er sie nach US-Recht an das Nationalarchiv hätte übergeben müssen.

Das nun veröffentlichte Ermittlungs-Dokument umfasst über 30 Seiten und wurde um etwa zur Hälfte geschwärzt, um weitere als sensibel eingestufte Informationen zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.