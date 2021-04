Neue Deutschlandfunk-Produktion Bernard Benoliels Ensemblemusik

Sein Name ist kaum publik: Bernard Benoliel wurde 1943 in Detroit geboren, 2017 starb er in Amsterdam. Der Komponist, Musikwissenschaftler und Bibliothekar hatte in England und Holland seine Hauptwirkungsorte. Die Utrechter Formation Insomnio hat im Deutschlandfunk seine Ensemblemusik eingespielt.

Am Mikrophon: Yvonne Petitpierre

