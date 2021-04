Neue Deutschlandfunk-Produktionen Oster-Kantaten von Telemann

Vor 300 Jahren brachen für Hamburgs Kirchenmusik goldene Zeiten an, als dort Georg Philipp Telemann der städtische Musikdirektor wurde. Was er für die Hansestadt an grandioser Kirchenmusik komponierte, das zeigt die Kölner Akademie jetzt in fünf erstmals eingespielten Osterkantaten.

Am Mikrofon: Bernd Heyder

