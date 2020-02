EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich für transparente Regeln beim Ausbau der Digitaltechnik ausgesprochen.

Risikoreiche Anwendungen etwa im Gesundheitssektor oder im Verkehr sollten nachvollziehbar sein und menschlicher Kontrolle unterstehen, sagte von der Leyen bei der Vorstellung des Weißbuchs zur Künstlichen Intelligenz in Brüssel. Europa gehöre zu den weltweit führenden Standorten für vertrauenswürdige Digitaltechnik. Bei allen Innovationen müssten auch weiterhin die individuellen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger gewahrt werden.



Um Europa für den Wettbewerb mit den USA und China fit zu machen, plädierte von der Leyen für die Schaffung eigener Datenräume in der EU - etwa in den Bereichen Verkehr, Gesundheit oder Klimaschutz. Hier sollten Behörden, Firmen, Wissenschaftler und Forschende Zugang erhalten. Ein wirklicher Binnenmarkt für Daten sei für die Entwicklung der Zukunftstechnologien unabdingbar.