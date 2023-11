Die Ukraine rechnet mit einer Zunahme russischer Luftangriffe in der kalten Jahreszeit. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Peter Druk)

Wie Kiews Bürgermeister Klitschko mitteilte, wurden die meisten Flugkörper abgeschossen. Abgestürzte Trümmerteile hätten an mehreren Stellen in der Stadt und im Umland Brände ausgelöst. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Der Luftalarm in der Stadt halte an.

Die Ukraine rechnet im Winter mit zunehmenden russischen Luftangriffen, insbesondere auf die Energieversorgung des Landes. Die Regierung in Kiew rief westliche Länder auf, die Flugabwehrsysteme weiter zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.