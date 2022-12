Russischer Angriffskrieg

Die Befehlsstelle teilte mit, die russischen Drohnen aus iranischer Produktion seien gegen Ziele im Süden und Osten des Landes gerichtet gewesen. Betroffen seien die Regionen Dnipro, Donezk, Saporischschja und Charkiw. Nach Berichten der ukrainischen Agentur Unian wurden zahlreiche der unbemannten Fluggeräte abgeschossen. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

An der Frontlinie im Osten der Ukraine dauern die Kämpfe weiter um die Stadt Bachmut an. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj befinden sich in der ehemaligen 70.000-Einwohner-Stadt kaum noch Zivilisten