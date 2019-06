Neue Drohungen Kölner Prominente im Visier von Rechtsextremen

Auf einer Internetseite werden vor allem Kölner Prominente von Rechtsextremen an den Pranger gestellt. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar. Die Website ist in den USA registriert. Die Ermittlungen stehen auch deshalb noch ganz am Anfang.

Von Vivien Leue

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek