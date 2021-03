Man muss in diesen Tagen ja froh sein, wenn föderal aufgestellte Runden zu Ergebnissen kommen, die Hand und Fuß haben. Auch die Agrarministerinnen und Agrarminister haben bis in die frühen Morgenstunden verhandelt – und sind dann erstmal ins Bett gegangen, um nach einer Mütze Schlaf auf ihre Einigung zu schauen – gute Idee. Und solide Einigung. Am Ende haben alle sich kompromissbereit gezeigt. Insbesondere auf Agrarbetriebe, die auf Fläche setzen, kommen nun Einschnitte zu. Und das ist auch richtig so – wir brauchen eine ökologischere Landwirtschaft, nicht nur für das Klima, sondern für das Leben. Unser Landwirtschaftsmodell basiert aktuell zu sehr auf Ausbeutung – des Bodens, der Tiere, der gesamten Umwelt. Und oft auch der Arbeitskraft zum Beispiel von Saisonfachkräften, aber das ist ein anderes Thema.

Müssen wir so viel exportieren?

Die Agrarministerinnen und Agrarminister sprechen von einem Systemwechsel in der Agrarförderung. Schön wäre es, denn wir bräuchten dringend einen solchen Wechsel und zwar insgesamt. Hin zu einer Landwirtschaft, die im Einklang mit der Natur funktioniert. Das ist auch im Sinne der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Die meisten davon lieben ihren Job, müssen aber auch davon leben können und da sind wir dann ganz schnell bei anderen Systemfragen, die wir stellen müssen – nach gerechten Preisen, also, nach steigenden Preisen, nach Märkten, für die man produziert. Müssen wir wirklich so viel exportieren?

(dpa/ Armin Weigel)Diskussion um EU-Agrarsubventionen

Im Rahmen einer Reform der EU-Agrarpolitik sollen Subventionen stärker an Öko-Regeln gebunden werden. Landwirte seien offen, Zukunftsherausforderungen anzugehen, sagte Kathrin Muus vom Bund der Deutschen Landjugend. Aufgrund langer Investitionszeiten seinen Veränderungen aber nur schrittweise möglich.

Das sind die nächsten Fragen, die für einen echten Systemwechsel auf uns zukommen und sie bedeuten enorm viel Veränderung. Das schafft Ängste, deshalb muss man die Betroffenen mitnehmen. Nicht gegen sie, sondern mit ihnen.

Zu viel Bürokratie gefährdet den Wandel

Insofern sind Regeln, die jetzt auf den Weg gebracht wurden, gut, weil sie in eine Richtung weisen, einen Handlungsrahmen aufzeigen. Aber all das muss auch leistbar sein. Und ein grundsätzliches Problem bleibt weiterhin ungelöst: Die Prämien sind so unübersichtlich und werden durch die Knüpfung an zusätzliche Vorgaben nicht weniger bürokratisch, sondern eher noch schlimmer. Wenn man länger am Schreibtisch sitzt und Anträge wälzt, statt auf dem Trecker, ist das kein Anreiz mitzumachen. Darauf wird bei der Ausgestaltung der Eco-Scemes zu achten sein. Wir brauchen einfache Instrumente. Im Sinne der Umwelt – und der Landwirtschaft. Um den Wandel wirklich hinzukriegen.