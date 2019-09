Die neuen Eigentümer des Berliner Verlages, Silke und Holger Friedrich, wollen als Verleger ein Zeichen gegen die zunehmende Politik- und Medienverdrossenheit setzten.

Als Verleger wolle man zum gesellschaftlichen und politischen Diskurs beitragen, sagte Silke Friedrich der Berliner Zeitung. "Wenn die Branche in einer Selbstfindungskrise ist, möchten wir zur Selbstfindung beitragen", betont Friedrich. "Wir glauben nicht an den Abgesang des Journalismus." Vielmehr brauche man meinungsstarke, reflektierte, faktenorientierte Medien.



Dabei wolle man die Diskripenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit transparent machen, ergänzte Holger Friedrich. Man habe beispielsweise eine enorm restriktive Wohnungswirtschaftspolitik in Berlin und gleichzeitig die am stärksten wachsenden Mieten in Europa. Dabei sollte man für die Gesellschaft Lösungen finden, anstatt sich im Lagerkampf zu verstricken.



Sie glaube, der Verleger habe eine übergeordnete Verantwortung, betonte Silke Friedrich. Der Verleger sollte gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Kräften ein gutes Miteinander befördern. Unabhängigen Journalismus zu ermöglichen, sei dabei eine zwingende Notwendigkeit. Aufklärung im Sinne von Wissensvermittlung ebenfalls.

"Ein Kanal ist print, und dort bitte richtig gut, der andere ist digital."

Die beiden neuen Eigentümer Silke und Holger Friedrich wollen den Verlag auch auf digitale Angeboten ausrichten. Das gedruckte Wort jetzt einfach in die Ecke zu schieben, halte er aber für falsch, sagte Holger Friedrich. Es müsse eine Rückkoppelung geben. Der Inhalt müsse aktuell an jedem Ort mit niedrigschwelligem Zugang zur Verfügung stehen, so dass man jederzeit in jedem Kanal publizieren könne. "Ein Kanal ist print, und dort bitte richtig gut, der andere ist digital."

DuMont-Mediengruppe trennt sich von Unternehmensbereichen

Die DuMont-Mediengruppe hatte sich nach zehn Jahren von seinem Berliner Verlag und damit von der "Berliner Zeitung" und dem "Berliner Kurier" getrennt. DuMont hatte bereits Ende Februar angekündigt, sich von einzelnen Unternehmensbereichen zu trennen. Der Prozess der Neuausrichtung dauere noch an und werde voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein. Zu der DuMont-Gruppe gehören unter anderem der "Kölner Stadt-Anzeiger", "Express", "Mitteldeutsche Zeitung" und "Hamburger Morgenpost".



Der Journalist Arne Kapitza, der seine Dissertation über die Geschichte der Berliner Zeitung geschrieben hat, sagte im Deutschlandfunk (audio-link), es sei ehrenwert, ein Traditionsblatt mit hoher Qualität zu retten und darin zu investieren. Das Umfeld sei aber äußerst schwierig. Eine Tageszeitung rentabel zu betreiben, ebenso. Die Digitalisierung führe dazu, dass die Anzeigenmärkte ins Online-Geschäft abwanderten.