Der europäische Automarkt hat im September in Folge der neuen EU-Abgasregeln einen starken Einbruch verzeichnet.

Wie der Branchenverband Acea in Brüssel mitteilte, sank die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern um rund 24 Prozent auf knapp eine Million Pkw. Besonders rückläufig war die Nachfrage in einigen osteuropäischen Ländern wie Rumänien. Aber auch in Spanien und Frankreich sank die Zahl der Neuzulassungen im zweistelligen Bereich. In Deutschland lag der Rückgang bei 30,5 Prozent. Besonders starke Einbußen hatte der VW-Konzern mit einem Minus von 48 Prozent.