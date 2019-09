Der Titel eines Ressorts in der neuen EU-Kommission sorgt im Europäischen Parlament für Kritik.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Keller schrieb auf Twitter, dass ein Fachbereich mit dem Namen "Unsere europäische Lebensweise schützen" auch für Migration und Grenzsicherung zuständig sein soll, sei erschreckend. Sie hoffe, dass die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen keinen Widerspruch zwischen der Unterstützung für Flüchtlinge und europäischen Werten sehe. Auch Vertreter der sozialdemokratischen Fraktion und von Amnesty International äußerten sich ähnlich.



Ein Sprecher von der Leyens wies die Kritik zurück. Der Titel stehe schon seit Juli in den politischen Leitlinien. Es gehe um eine breite politische Herangehensweise, die auch Werte, Demokratie, Entwicklungszusammenarbeit und grenzüberschreitende Terrorbekämpfung umfasse. In der offiziellen deutschen Übersetzung lautet der Name des Ressorts abweichend von der englischen Fassung "Schützen, was Europa ausmacht". Der britische Labour-Abgeordnete Moraes kündigte an, dass sich die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament mit der Angelegenheit befassen werde.