Der Kandidat für das Agrarressort in der künftigen EU-Kommission, der Pole Wojciechowski, kann seine Bewerbung trotz nachgewiesener Unregelmäßigkeiten bei der Erstattung von Reisekosten aufrechterhalten.

Die EU-Anti-Betrugsbehörde Olaf empfahl dem Europaparlament, die Kosten in Höhe von rund 11.000 Euro zurückzufordern und die Regeln für Reisekostenabrechnungen zu verschärfen. Wojciechowski hat den Betrag bereits zurückgezahlt und von einem Versehen gesprochen. Erst gestern hatte das Europaparlament nach der Rumänin Plumb auch den ungarischen Kandidaten für die angehende EU-Kommission, Trocsanyi, vorerst gestoppt.



Die Behörde der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen will die Arbeit am 1. November aufnehmen.