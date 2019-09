Das Europaparlament hat zwei Kandidaten für die angehende EU-Kommission vorerst gestoppt. Es handelt sich um die Rumänin Plumb und den Ungarn Trocsanyi. Die zuständigen Ausschüsse stimmten dagegen, dass die beiden für Anhörungen im Plenum zugelassen werden.

Mit Blick auf die Rumänin hieß es, Hintergrund sei ein möglicher finanzieller Interessenkonflikt. Plumb hatte zugegeben, eine Spende von knapp 170.000 Euro an die regierende sozialdemokratische Partei in Rumänien nicht angegeben zu haben. Mit dem Geld sollte ihr Wahlkampf finanziert werden. Im Fall des ungarischen Bewerbers wurde ein Interessenkonflikt wegen seiner Beteiligung an einer Anwaltskanzlei genannt.



Die Behörde der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen will die Arbeit am 1. November aufnehmen.