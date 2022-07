Güterbahnhof in der russischen Exklave Kaliningrad. Der Zugverkehr für kriegsrelevante Waren ist nach der Umsetzung von EU-Regeln nicht mehr erlaubt. (imago / Mikhail Golenkov)

Das Außenministerium in Vilnius bewertete es in einer Mitteilung positiv, dass durch die Klarstellung der EU-Kommission keine besonderen Ausnahmen und keine unterschiedliche Behandlung der Hoheitsgebiete der EU-Mitgliedstaaten geschaffen würden. Doch sehe Litauen auch, dass die Regelung möglicherweise den falschen Eindruck erwecken könne, dass die transatlantische Gemeinschaft ihre Position und Sanktionspolitik gegenüber Russland aufweiche. Den neuen Leitlinien zufolge dürfen zivile Güter aus Russland per Bahn durch das EU-Land Litauen nach Kaliningrad gebracht werden, obwohl die Güter auf der EU-Sanktionsliste stehen. Untersagt sind allerdings weiterhin Straßentransporte von russischen Speditionen durch EU-Territorium. Zudem dürfen auch per Bahn keine Güter transportiert werden, die auch militärisch genutzt werden können. Am Montag hatte Vilnius seine Beschränkungen auf die russischen Warentransporte nach Kaliningrad ausgeweitet.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.