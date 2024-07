Hoffnungsträger

Neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ins All gestartet

Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist zum ersten Mal Richtung Weltall abgehoben. Der Start erfolgte am Abend nach Angaben der Raumfahrtagentur Esa vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana.