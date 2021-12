Bernhard Günther (dpa | Federico Gambarini)

Wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal mitteilte, führte eine DNA-Spur zu einem 41-jährigen Mann, der unter dringendem Tatverdacht steht. Er wurde in der belgischen Provinz Limburg gefunden. Vor gut zwei Jahren war bereits ein Verdächtiger in Köln festgenommen worden, der später aber wieder freigelassen wurde. Den Angaben zufolge wird in dem Fall insgesamt gegen vier Personen ermittelt.

Der damalige Finanzchef des Energiekonzerns Innogy war im März 2018 im nordrhein-westfälischen Haan angegriffen und durch Säure im Gesicht schwer verletzt worden.

