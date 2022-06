F-35-Tarnkappenjets

Auf dem Depotgelände bei Büchel lagern die USA Atomwaffen. (Picture Alliance / dpa / Thomas Frey)

Das teilte ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur mit. Die F-35 Jets sollen als Nachfolgemodell der Tornado-Flotte im Rahmen des 100-Milliarden-Euro-Sonderprogramms der Bundeswehr beschafft werden. Die geplante Grundsanierung der Start- und Landebahn des Fliegerhorstes Büchel nahe Cochem wird voraussichtlich im Februar 2026 abgeschlossen sein. Die jetzigen Tornado-Kampfflugzeuge und Beschäftigen des Standortes werden auf den Militärflugplatz Nörvenich in Nordrhein-Westfalen verlegt.

Die F-35 gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt und wird auch für die sogenannte nukleare Teilhabe Deutschlands gekauft - ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben. Die letzten dieser Waffen in Deutschland liegen nach unbestätigten Informationen in Spezialbunkern in Büchel.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.