Am Montag kommt es in Nordrhein-Westaflen wegen des Warnstreiks wieder zu zahlreichen Flugausfällen - unter anderem am Flughafen Köln/Bonn. (Archivbild) (David Young/dpa)

Am Flughafen Düsseldorf sind rund 200 von geplanten 330 Starts und Landungen gestrichen worden, einige Flüge werden umgeleitet. Auch am Flughafen Köln/Bonn ist die Mehrzahl der Starts und Landungen gestrichen worden. Die Gewerkschaften Verdi und Komba haben für morgen zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Gespräche für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Zum Streik aufgerufen haben die Gewerkschaften auch mehrere Verkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen. Deswegen fahren morgen unter anderem in Köln und Bonn keine Busse und Straßenbahnen. In den darauffolgenden Tagen sind Warnstreiks in weiteren Städten geplant.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.