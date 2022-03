Eine Informationstafel am Köln-Bonner Flughafen zeigt die annullierten Flüge während eines Warnstreiks. (David Young/dpa)

Wie die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi mitteilten, ging in Raunheim bei Frankfurt am Main die fünfte Tarifverhandlungsrunde ohne Einigung zuende. Verdi will nun in der zuständigen Kommission über das weitere Vorgehen beraten. Zu den Optionen könnten nach den Worten von Verhandlungsführer Pieper auch erneute Arbeitsniederlegungen gehören. Zugleich setzten beide Seiten eine sechste Runde für Anfang April an.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.