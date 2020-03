Wer sein Haus besser dämmen oder die Heizung austauschen möchte, bekommt dafür seit einigen Wochen mehr Geld vom Staat. Dazu hat die staatliche Förderbank KfW ihre Programme "Energieeffizient Bauen und Sanieren" angepasst, erklärt Ingrid Hengster, im Vorstand der Bank zuständig für die inländische Förderung:

"Die Tilgungszuschüsse werden angehoben zum 1.1.2020, parallel wurde auch noch der Kredithöchstbetrag von 100.- auf 120.000 erhöht."



Dieser Kredit wird aktuell zu einem Zins von 0,75 Prozent vergeben. Wie hoch die Förderung ist, das hängt jedoch davon ab, welchen Standard an Energieeffizienz man erreicht, also davon, wie hoch der gesamte Energiebedarf der Immobilie ist und wie gut die Wärmedämmung ausfällt. Um das herauszufinden, sollte man einen Experten hinzuziehen – dessen Kosten bezuschusst die KfW ebenfalls mit maximal 4.000 Euro.

Tilgungszuschüsse sind sehr attraktiv

Die Förderbank biete da eine ganze Reihe von Programmen in der Wohnungsbaufinanzierung an, sagt Dirk Eilinghoff, Experte für Immobilienfinanzierung des Verbraucherportals Finanztip. Die sollte man bei der Hausbank ansprechen, rät er. Denn über die muss der Kredit beantragt werden:



"Deswegen sollte ich als erstes und als wichtigstes auf jeden Fall fragen, welche KfW-Programme kommen infrage? Gerade die KfW-Programme für energieeffizientes Bauen und Sanieren sind besonders günstig, da gibt es eben nicht nur zinsgünstige Kredite, sondern auch einen Tilgungszuschuss. Das heißt, ich muss einen Teil dieser Kreditsumme nicht zurückzahlen. Das ist in jedem Fall vorteilhafter als ein Bankkredit."



In der Höchststufe der Energieeffizienz erhält man beim Neubau einen Tilgungszuschuss von 30.000 Euro, beim geringsten Standard bis zu 18.000 Euro. Noch attraktiver sind die Konditionen bei einer energieeffizienten Sanierung: Auch hier erhalten die Bauherren einen Kredit bis zu 120.000 Euro je Wohneinheit, doch in der höchsten Effizienzstufe können sie mit einem Tilgungszuschuss von 40 Prozent, also 48.000 Euro rechnen.



Auch private Immobilienbesitzer, die ein Darlehen nicht benötigen, können profitieren, erklärt Claudia Behnisch, Produktmanagerin Energieeffizient Bauen und Sanieren bei der KfW:



"Auch die können bei uns einen Zuschuss beantragen. Und mit diesem Förderinstrument wollen wir dann auch energetische Sanierung anreizen und dieser Zielgruppe ein Angebot machen."

Programme lassen sich zum Teil kombinieren

Auch sie erhalten für die Sanierung einen Tilgungszuschuss von bis zu 48.000 Euro. Wer aber ein Darlehen benötigt, kann wählen: Da gibt es das übliche klassische Annuitätendarlehen, bei dem Zinsen und Tilgung in monatlichen Raten gezahlt werden, aber auch die endfällige Variante, bei der man dann über die Darlehenslaufzeit nur die Zinsen zahlt. Eine Möglichkeit zur Sondertilgung bietet die KfW jedoch nicht an.

Neben der KfW-Förderung sollten Bauherren auch die Angebote der Förderbank ihres jeweiligen Bundeslands prüfen, die bieten zusätzlich zur KfW oft noch weitere Tilgungszuschüsse an. Viele Kommunen haben ebenfalls entsprechende Programme aufgelegt. Und die BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, hält für Heizungsaustausch Zuschüsse bereit, die ebenfalls mit einem KfW-Kredit kombiniert werden können.