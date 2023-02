Bundeskabinett

Darunter sind die Bereiche Gesundheit, Energie, Klimaschutz sowie Weltraum, wie aus der sogenannten "Zukunftsstrategie" hervorgeht, die das Kabinett in Berlin verabschiedete. Forschungsministerin Stark-Watzinger nennt darin drei Ziele: Deutschland müsse in enger Kooperation mit den EU-Partnern eine führende Rolle im Bereich Technologie einnehmen. Der Transfer von der Forschung in die Anwendung müsse durch eine engere Zusammenarbeit etwa mit der Wirtschaft verbessert werden. Und es müsse Offenheit für neue Technologien geben.

In der Strategie findet sich auch ein Bekenntnis zur weiteren Forschung an einem Fusionsreaktor. Ausführlich wird auf Wasserstoff als zentralen Energieträger eingegangen.

