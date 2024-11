Israel hat erneut Angriffe auf südliche Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. (dpa / Bilal Hussein )

Israels Armee griff nach eigenen Angaben Ziele im Süden von Beirut sowie in der Küstenstadt Tyros an. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, dass in der Region Baalbek sechs Menschen getötet und elf verletzt worden seien. Die Schiitenmiliz Hisbollah schoss nach israelischer Darstellung rund 65 Geschosse vom Libanon aus auf Israel. Bei einem Raketenangriff auf eine Synagoge in Haifa seien zwei Menschen verletzt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bei israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens kamen nach palästinensischen Angaben in einem Flüchtlingsviertel zehn Menschen ums Leben. 20 seien verletzt worden. Die israelische Armee bestätigte dies nicht und erklärte, die Berichte zu überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.