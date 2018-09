Die Europäische Zentralbank hat in Frankfurt am Main die neuen 100- und 200-Euro-Scheine vorgestellt.

Sie sollen ab Ende Mai nächsten Jahres in Umlauf gebracht werden. Das EZB-Direktoriumsmitglied Mersch sagte bei der Präsentation, die neue Banknotenserie biete starken Schutz gegen Fälschungen. Er wies darauf hin, dass Bargeld ungeachtet aller technischen Neuerungen immer noch das am meisten genutzte Zahlungsmittel im Euro-Raum sei.



Die neuen Banknoten weisen unter anderem ein sogenanntes Porträtfenster auf, das durchsichtig wird, wenn man die Scheine gegen das Licht hält. Fünfer-, Zehner-, Zwanziger- und Fünfziger-Scheine sind bereits in einer verbesserten Version im Umlauf.