Die italienische Autorin Francesca Sanna, 1991 auf Sardinien geboren, gehört zu den großen Talenten der jungen Generation von Bilderbuchautoren. "Geh weg, Herr Berg" ist ihr neues Buch. Es erzählt von einer ungewöhnlichen Freundschaft und davon, dass Ungeduld und Abenteuerlust zur Kindheit gehören.

Francesca Sanna: "Geh weg, Herr Berg"

Atlantis Verlag, Zürich,

32 Seiten, 14,95 Euro.





"Die Grüne Wolke" ist ein Klassiker der Kinderliteratur. Erstmals 1938 veröffentlicht, erzählt der Text heute viel von den Anfängen der antiautoritären Erziehung. Genau so viel erzählt er über die Lust am Fabulieren und über Europa am Vorabend eines großen Krieges. In der Übersetzung Harry Rowohlts liegt ein faszinierendes Stück Gegenwartsliteratur vor, das jetzt neu aufgelegt wurde.

A.S. Neill: "Die Grüne Wolke"

Rowohlt Verlag, Hamburg

208 Seiten, 14,99 Euro.

Jutta Richter verbeugt sich in ihrem neuen Roman vor dem großen Autor Hans Fallada. Sie schickt zwei tapfere Kinder in eine Parallelwelt, in der man sich vor Spitzzahntrollen und auch vor Schokolade in acht nehmen muss.

Jutta Richter: "Frau Wolle und der Duft von Schokolade"

Carl Hanser Verlag, München

144 Seiten gebunden, 13,00 Euro.

Miguelanxo Prado schreibt und erzählt einen Wirtschaftskrimi in der Folge der großen Bankenkrise von 2008. In Spanien hatten vor allem Rentner das Nachsehen, sie stehen nun im Mittelpunkt einer Reihe von Morden, die eine Stadt erschüttert. Ein spannendes Buch, das viele Fragen auch über die Gerechtigkeit stellt.

Miguelanxo Prado: "Leichte Beute"

Carlsen Verlag, Hamburg

90 Seiten, 18,00 Euro.