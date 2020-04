Die Vize-Präsidentin des Europa-Parlaments, Barley, erwartet bei den heute beginnenden neuen Gesprächen zwischen der EU und Großbritannien keine schnelle Einigung.

Sie sagte dem SWR, sie habe den Eindruck, es gehe der Regierung in London inzwischen mehr um Slogans und das eigene Image als um die Sache. Das mache ihr große Sorgen. Sie glaube nicht, dass sich die Verhandlungsposition der Briten durch den nun größeren Zeitdruck verbessert habe, so Barley.



Die Gespräche zwischen der EU und Großbritannien waren wochenlang ausgesetzt. Per Videokonferenz werden sie heute wieder aufgenommen. Nach dem Brexit im Januar gilt noch bis Ende des Jahres eine Übergangsfrist. Es geht darum, bis dahin einen Vertrag über die künftigen Beziehungen auszuhandeln.