Überraschung: Das Regime in Belarus hat doch noch nicht gänzlich das Gefühl dafür verloren, was außerhalb der eigenen, hohen und gut gesicherten Mauern – also im Volk – gedacht wird. So erklärt sich, weshalb Alexander Lukaschenko, der Prunk, Pomp und Zeremoniell gern um sich hat, seinen Amtseid unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgelegt hat. Der Dauerpräsident weiß: Seine ewige Präsenz, sein Festhalten an der Macht ist eine täglich neue Provokation für Millionen Belarussen.

Spezialkräfte jagen Bürger durch die Straßen

Was natürlich nicht bedeutet, dass Lukaschenko von der Macht lassen würde. Und es bedeutet auch nicht, dass dieser Mann, der nicht umsonst als Diktator betitelt wird, in den Wochen seit der manipulierten Abstimmung irgendetwas dazu gelernt hätte. Nein, er macht so weiter wie bisher. Wieder ließen die von ihm hochfinanzierten und hochgerüsteten Spezialkräfte ihrer antrainierten Brutalität freien Lauf, wieder jagten sie Bürger durch die Straßen. Lukaschenko glaubt wohl, die Proteststimmung werde abebben, spätestens dann, wenn der graue Herbst und ein kalter Winter das Land im Griff halten. Das ist möglich.

Im festen Arm des Kreml

Doch die größere Gefahr für ihn kommt aus einer Stadt, die mit grauem Herbst und kaltem Winter immer schon perfekt umgehen konnte, aus Moskau. Lukaschenko hat sich inzwischen so sehr selbst geschwächt, dass er nun dort angekommen ist, wo Putin ihn haben will - weiter an der Macht, aber im eigenen Land so verabscheut, dass selbst das Staatsfernsehen seine Amtseinführung nicht überträgt. Russland will den kleinen Nachbarn so sehr umarmen, dass der sich nicht mehr rühren kann. Russland hat die nötigen Mittel, vor allem das nötige Geld. Außer Moskau gibt es niemanden mehr, der Minsk noch Kredite gewährt und das Regime dort über Wasser hält.

Europa kann Lukaschenko mit Sanktionen belegen

Daraus folgt: Europa kann nun auch Lukaschenko, immerhin jemand, der Demonstranten als Schafe und Ratten bezeichnet und sie entsprechend behandeln lässt, mit Sanktionen belegen. Gerade ihn und seine Familie. Das ewig abwartende Argument, man müsse ja mit ihm vielleicht noch reden und dürfe ihn deshalb nicht in die Ecke drängen, ist längst aufgehoben. Das hat er ja schon von selbst erledigt.

Eine zur Abwechslung mal entschlossen handelnde EU würde den Demonstranten wenigstens psychisch helfen. Um nur einen Bruchteil von deren Forderungen nach weniger Lukaschenko und mehr Rechtsstaatlichkeit zu erreichen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als noch weitere Wochen auf die Straße zu gehen – und das auch im grauen Herbst und kalten Winter.

