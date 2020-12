Es ist ein Mammutprojekt: Planung, Ausbau und Betrieb der Autobahnen gehen ab dem 1. Januar auf den Bund über. Die Ziele sind hoch angesetzt: Zügiger bauen, weniger Staus, bessere Informationen für Autofahrer. Doch es gibt bereits jetzt Kritik – vor allem an den Kosten. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Reform.

Was ist geplant?

Die Autobahnen gehören zwar dem Bund, aber die Länder waren bisher verantwortlich für Betrieb, Erhalt und Ausbau. Das ändert sich jetzt. Vom 1. Januar an sollen Baufirmen den gleichen Ansprechpartner haben. Ausschreibungen und Regeln sollen vereinheitlicht, Projekte aus einer Hand geplant werden. Es geht um ein Autobahnnetz von 13.000 Kilometern. Der Geschäftsführer der neuen bundeseigenen GmbH, Krenz, sieht zwei große Vorteile der Neuerung. "Erstens: Wir machen alles aus einer Hand, insbesondere die Innovation und das Verkehrsmanagement. Und zweitens: Wir werden deutlich effizienter." Auch Bundesverkehrsminister Scheuer verspricht sich mehr Tempo bei den - oft jahrelangen - Planverfahren. Der Bau von E-Ladesäulen oder die für autonomes Fahren notwendigen Anpassungen ließen sich zentral viel besser und kostengünstiger erledigen, betonte der CSU-Politiker.

Wo liegen die Schwierigkeiten?

Die Verantwortlichen hatten für die Umsetzung des großen Projekts nur zwei Jahre Zeit. Die Autobahn-Gesellschaft baut auf den bestehenden Strukturen in den Ländern auf. Bundesweit sollen zehn Niederlassungen, 41 Außenstellen, 42 Verkehrsleitzentralen und 189 Autobahnmeistereien die Arbeit übernehmen. Dazu müssen IT-Systeme integriert und Fachkräfte gefunden werden. Die Gesellschaft selbst spricht von der größten "Infrastrukturreform nach der Wende", die in zwei Jahren umgesetzt werden musste. Bis zum vollständigen Hochfahren der IT-Systeme brauche es daher noch rund zwei Monate.



Der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Hübner, rechnete mit einem holprigen Start der bundeseigenen Autobahngesellschaft. "Da wird ein neues Unternehmen geschaffen mit bis zu 15.000 Beschäftigten, das von einem auf den anderen Tag zum Laufen kommen muss", erklärte er. Es bestehe die Gefahr, dass zunächst ein gewisser "Workflow" in den Ausschreibungen von neuen Projekten verloren gehe. Auch der Verkehrsexperte der FDP-Bundestagsfraktion Luksic sieht beim Übergang von Personal und auch bei der Zusammenführung von IT-Systemen Probleme.



Bei den Ländern waren insgesamt 15.000 Beschäftigte mit den Aufgaben befasst. Zum 1. Januar starten bei der neuen Gesellschaft zunächst nur 10.400. Bis Ende 2021 sollen es rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, heißt es. Kritiker bezweifeln, ob das ausreicht. Der Bund der Steuerzahler geht von Milliarden Euro an Zusatzkosten aus. "Offene Rechtsfragen, IT-Chaos, um alle Landesstraßenbauämter zusammenzuführen, Personalmangel, explodierende Verwaltungskosten und Zeitnot lassen die Mammutreform zu einem Fehlstart werden", befürchtet Präsident Holznagel.

Was ist mit den Kosten?

Allein für den Aufbau der GmbH wurden 325 Millionen Euro fällig - deutlich mehr als geplant. Aber es wird noch teurer: Im Bundeshaushalt für 2021 sind 1,8 Milliarden Euro für die Autobahn GmbH eingeplant. Der Bund der Steuerzahler warnt vor einem finanziellen Schaden, der das Debakel bei der missglückten Pkw-Maut übertreffen könnte. Teure Büromieten, enorme Kosten für externe Berater und überzogene Gehälter für Spitzenbeamte werden in dem Zusammenhang moniert. Geschäftsführer Krenz wies dies zurück. Die Kosten für Büros, Berater und Informationstechnik seien vergleichbar mit denen bei anderen Unternehmen.



Das Bundesverkehrsministerium hatte externe Prüfer mit der Untersuchung von möglicherweise überhöhten Gehältern beauftragt. Der Bericht ist fertig, aber das Ministerium verweigert die Veröffentlichung. Auch der Verkehrausschuss des Bundestages hat ihn noch nicht gesehen.



Der Vorsitzende der IG Bau, Feiger, übte scharfe Kritik an "explodierenden" Kosten. Zudem scheine "das planerische Chaos ähnlich wie bei der Autobahnmaut vorzuherrschen". Bundesverkehrsminister Scheuer wies indes Befürchtungen über einen Fehlstart zurück. Der größten Verwaltungsreform in der Geschichte der Autobahn sollte eine Chance gegeben werden, sagte der CSU-Politiker im ZDF. "Wenn man schon ein paar Tage vor dem ersten Tag einer neuen Autobahn GmbH ... weiß, dass es nicht klappt und dass es Chaos bedeutet, dann ist das schon ein bisschen verfrüht."

Wie viel Geld ist für Straßenbau vorgesehen?

Es geht um Milliarden. "Insbesondere der Aus- und Neubau der Bundesautobahnen und Bundesstraßen in Bundesverwaltung erfordert erhebliche Mehrinvestitionen, wenn politische Zielsetzungen von der Autobahn GmbH umgesetzt werden sollen", heißt es im Finanzierungs- und Realisierungsplan. Alleine für Neu- und Erweiterungsbauten liegt demnach der Mehrbedarf bis 2025 bei 1,5 Milliarden Euro.



Verkehrsminister Scheuer betoniere das Land mit neuen Straßen zu, als ob es keine Klimakrise gäbe, kritisierte der Grünen-Haushaltspolitiker Kindler. Die Bundesregierung müsse den Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen reduzieren, um "Milliarden zu sparen und das Klima zu schonen". Der Linken-Verkehrspolitiker Cezanne sprach von einer "Straßenbauorgie".

Was sagen die Länder?

Aus Nordrhein-Westfalen hieß es, das Land habe in den vergangenen Jahren das Tempo bei Planung, Genehmigung und Bau hochgehalten. Diese Dynamik müsse weitergehen, betonte Verkehrsminister Wüst (CDU). Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Buchholz (FDP) sagte Mitte Dezember im Landtag, die FDP habe nicht zu den Befürwortern der Reform gehört. Bei der Übertragung der Auftragsverwaltung in eine bundeseigene Verwaltung könnte es Kostensteigerungen geben. Von einem "Glanzstück der Bundespolitik" sprach die saarländische Verkehrsministerin Rehlinger (SPD). Zum Start der Autobahn GmbH laute das wichtigste Ziel zunächst, in den Wintermonaten für betriebsfähige und funktionstüchtige Straßen zu sorgen.

Was bedeutet die Gesellschaft für den Autofahrer?

Für die Autofahrer ändert sich aus Sicht des ADAC zunächst nicht viel. ADAC-Verkehrsleiter Gerwen sagte, aus Nutzersicht sei es vor allem wichtig, dass die Autobahnen auch im Übergang uneingeschränkt nutzbar seien. So ist die neue Gesellschaft auch für den Betrieb der Straßen - wie beispielsweise den Winterdienst- zuständig. Er geht davon aus, dass die Gesellschaft erst in einigen Jahren voll eigenständig handlungsfähig sein wird. Der ADAC erwartet langfristig aber ein verbessertes Baustellen- und Verkehrsmanagement, die schnellere Sanierung wichtiger Brücken, den Ausbau von Staustrecken sowie saubere Rastanlagen. Aber der Vizepräsident Verkehr, Hillebrand, erklärte schon im Frühjahr: "Aufgrund des Sanierungsstaus aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten werden die Autofahrer weiterhin mit Baustellen und Staus leben müssen."

