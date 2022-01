Die neue Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang (dpa / Guido Kirchner)

Den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP bezeichnete Lang als große Chance. Es gebe aber Themen, bei denen man darüber hinausgehen müsse. Dazu gehörten höhere Regelsätze bei Hartz IV, die man leider in den Koalitionsverhandlungen nicht habe durchsetzen können.

Zudem werde man das Thema Mobilität und Verkehr in den Fokus nehmen. Dabei gehe es um das Erreichen der Klimaschutzziele und darum, dass Menschen gerade im ländlichen Raum die Wahlfreiheit bekämen, mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sein wollten. Hier werde die Partei Druck machen, dass der Koalitionsvertrag eingehalten werde, aber zugleich auch darüber hinausdenken.

Konflikte zwischen den Grünen und der Klimabewegung erwartet Lang nach eigenen Worten nicht. Sie finde es gut, wenn es von Fridays for Future Druck gebe. Wichtig sei, dass die Grünen die in der Koalition geschlossenen Kompromisse ehrlich kommunizierten. Man müsse klar sagen, was man erreicht habe und was nicht. Es lasse sich gut vermitteln, warum die Grünen diesen Koalitionsvertrag eingegangen seien, denn ohne ihn hätte es noch einmal vier Jahre Stillstand gegeben.

Lang war gestern zur Grünen-Vorsitzenden gewählt worden. Co-Parteichef ist der Außenpolitiker Nouripour.

