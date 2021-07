Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, hat die Einstufung Spaniens und der Niederlande als Hochinzidenzgebiete verteidigt.

Der Schritt mache das Reisen sicher und - soweit es in einer Pandemie gehe - planbar, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Es sei zwar bedauerlich, dass die Inzidenzen in den beiden Ländern so stark gestiegen seien. Die Einstufung erfolge aber nach transparenten Regelungen. Bareiß hob hervor, dass Geimpfte keine nennenswerten Einschränkungen beim Reisen hätten.



Der Deutsche Reiseverband hatte die Entscheidung der Bundesregierung, die ab dem kommenden Dienstag gilt, kritisiert. Damit mache man mitten in der Ferienzeit die Urlaubspläne insbesondere von Familien mit Kindern zunichte, sagte der Vorsitzende des Verbands, Fiebig.

