In Österreich werden die Corona-Einschränkungen nun stärker von der Polizei kontrolliert. (www.imago-images.de/Müller-Stauffenberg)

Die Regierung in Wien meldete rund 14.400 in den vergangenen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird dort mit 925 angegeben. In dem Land gelten bereits erhebliche Einschränkungen für ungeimpfte Menschen. Die Regierung in Wien beschloss heute zudem, dass nicht geimpfte Reisende an der Grenze künftig einen PCR-Test vorweisen müssen. Antigen-Schnelltests werden ab Montag nicht mehr akzeptiert.

Auch in Tschechien stiegen die Neuinfektionen wieder auf einen Höchstwert mit inzwischen 22.500 bestätigten Fällen. Die Inzidenz beträgt 813. Die tschechische Regierung will morgen über weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beraten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.