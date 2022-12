Die Neubauzugstrecke zwischen Wendlingen und Ulm, hier auf der Filstalbrücke. (Christoph Schmidt / dpa / Christoph Schmidt)

Zur feierlichen Einweihung der 60 Kilometer langen Strecke startete in Stuttgart ein Sonderzug. Mit an Bord waren neben Bahn-Chef Lutz, der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann und Verkehrsstaatssekretär Theurer. Die zentrale Festveranstaltung findet in Ulm statt.

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag geht die Strecke in den Regelbetrieb.

