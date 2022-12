Die neue israelische Regierung will den Siedlungsbau voranbringen. (dpa/picture alliance/EPA/Iyad Al Hashlamoun)

Die Regierung werde die Besiedlung aller Landesteile voranbringen - explizit auch das palästinenische Westjordanland. Dort leben bereits mehr als 600.000 jüdische Siedler, deren Ortschaften meist von Soldaten geschützt werden. Erwähnt wird auch die Stadt Hebron. Die neue israelische Regierung will offenbar die jüdische Präsenz in der geteilten palästinensischen Stadt im besetzten Westjordanland stärken. Das berichten israelische Medien. Hebron liegt rund 30 Kilometer südlich von Jerusalem und ist mit rund 200.000 Einwohnern die größte palästinensische Stadt in der Westbank. Gleichzeitig leben in ihr rund 850 jüdische Siedler, die durch rund 650 israelische Soldaten geschützt werden.

Die US-Regierung hatte die neue Koalition in Israel bereits Anfang Dezember davor gewarnt, mit einem Vorantreiben des Siedlungsbaus eine Zwei-Staaten-Lösung zu untergraben.

Die rechts-religiöse Regierung unter dem designierten Ministerpräsidenten Netanjahu soll morgen im Parlament in Jerusalem vereidigt werden. Zur Koalition gehören neben Netanjahus Likud-Partei auch religiöse Fundamentalisten und rechtsradikale Nationalisten.

