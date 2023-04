Die Kämpfe im Sudan beeinträchtigen zusehends die Gesundheitsversorgung - hier ein Bild aus der Nähe des Doha International Hospital in Khartum. (Uncredited / Maheen S / AP / dpa / Uncredited)

Nach Medien- und Augenzeugenberichten beschoss die Luftwaffe Ziele in der Hauptstadt Khartum ebenso wie in der angrenzenden Stadt Omdurman. Den Angaben zufolge gab es wieder Angriffe in der Nähe dicht besiedelter Wohngebiete. Hilfsorganisationen erklärten, die Kämpfe zwischen dem Militär und der paramilitärischen Miliz RSF gefährdeten zusehends die Gesundheitsversorgung. So würden immer wieder auch Kliniken und Gesundheitsstationen angegriffen. Die Diakonie Katastrophenhilfe teilte mit, große Teile der Bevölkerung seien von der Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln abgeschnitten.

Die Bundeswehr arbeitet weiter daran, deutsche Staatsbürger aus dem Sudan ausfliegen zu können. Ein erster Versuch war vor zwei Tagen wegen der angespannten Lage abgebrochen worden.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.