Altbundespräsident Gauck hat vor einem Auseinanderdriften der gesellschaftlichen Schichten gewarnt.

Das Land steuere auf eine neue Klassengesellschaft zu, sagte Gauck bei der Entgegennahme des diesjährigen Freiheitspreises der Friedrich-Naumann-Stiftung in Frankfurt am Main.



Auf der einen Seite bilde sich eine neue Mittelschicht aus hochqualifizierten und international vernetzten Menschen, deren Lebensführung auf Selbstverwirklichung ausgelegt sei, sagte der Altbundespräsident. Auf der anderen Seite bleibe eine neue Schicht beruflich gering qualifizierter Menschen zurück, die sich vom Wandel um sie herum bedroht fühlten. Angesichts dieser Analyse mahnte Gauck einen Gestaltungsauftrag für Politiker an. Themen wie Migration, Globalisierung und Digitalisierung dürften die Gesellschaft nicht neu aufspalten. Es gelte, die wachsende Distanz zwischen unterschiedlichen Milieus zu durchbrechen, betonte Gauck.