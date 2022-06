CDU und Grüne in Schleswig-Holstein beraten in großer Runde (Frank Molter/dpa)

Gleichzeitig solle die wirtschaftliche Wertschöpfung gefördert werden, sagte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Günther bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags in Kiel. Schleswig-Holstein solle zum "Energiewendeland in Deutschland" werden. Dafür geplant sind schnellere Genehmigungsverfahren sowie ein massiver Ausbau der Windkraft an Land und zur See.

Die CDU hat neben Ministerpräsident Günther und Bildungsministerin Prien noch nicht alle Kabinettsposten bekannt gegeben. Von den Grünen bleibt Spitzenkandidatin Heinold Finanzministerin und Vize-Ministerpräsidentin. Die bisherige Landtagsvizepräsidentin Touré wird Sozialministerin. Die Wahl des Ministerpräsidenten soll am Mittwoch stattfinden.

