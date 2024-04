Eine Shahed-Drohne iranischer Bauart - diese wird von Russland häufig gegen die Ukraine eingesetzt. (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Aleksandr Gusev)

In Odessa wurde den Angaben zufolge ein Kraftwerk zur Stromerzeugung getroffen. In einer Anlage in der Region Mykolajiw sei ein Brand ausgebrochen, hieß es in einer Mitteilung der Militärpressestelle. Bisher habe man noch nicht feststellen können, wie groß der Schaden sei.

Russland hat seit März seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine wieder verstärkt. Mehrere Kraftwerke wurden stark beschädigt.

