Kiew ist wieder russischen Angriffen ausgesetzt. (Diego Herrera/EUROPA PRESS/dpa)

Ein Geschoss sei südlich des Hauptbahnhofs eingeschlagen, teilte das staatliche Bahnunternehmen "Ukrsalisnyzja" mit. Das Bahnhofsgebäude habe standgehalten und sei nur leicht beschädigt worden. Der Zugverkehr gehe weiter. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt. Ein in sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigte Rauch in der Nähe der Gleise aufsteigen. In der Nähe des Bahnhofs liegt auch das ukrainische Verteidigungsministerium.

Wieder Luftalarm in mehreren Städten

In Kiew wie auch in vielen anderen Städten des Landes wurde am Abend wieder Luftalarm ausgelöst. Die Kiewer Bürgermeister Klitschko schrieb im Nachrichtenkanal Telegram, die Lage sei kompliziert. Es seien mehrere Explosionen zu hören gewesen; mehrere Autos hätten Feuer gefangen. Zudem sei eine Polizeistation beschädigt worden. Kämpfe habe es in nördlichen Vororten gegeben.

Auch aus anderen ukrainischen Städten wurden wieder Kämpfe gemeldet. Die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw steht offenbar weiter unter Beschuss. Dabei soll es erneut Tote gegeben haben. Widersprüchliche Berichte kommen aus der Hafenstadt Cherson. Das russische Militär erklärte, die Kontrolle über die Stadt erlangt zu haben. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj widersprach und erklärte, man verteidige sich weiterhin, die Kämpfe gingen weiter. Am späten Abend gab dann der örtliche Bürgermeister an, russische Einheiten seien in seinen Amtssitz eingedrungen. Besonders umkämpft sind offenbar weiterhin auch Mariupol im Süden des Landes sowie die westlich von Kiew gelegene Großstadt Schytomyr. Nach Angaben der USA haben russische Truppen seit dem Beginn des Krieges mehr als 450 Raketen abgefeuert.

Ukraine meldet Rückeroberungen

Die ukrainische Armee meldete aber auch erste Rückeroberungen. So ist demnach im Westen der Region Kiew die Siedlung Makariw wieder unter ukrainischer Kontrolle. Auch bei Horliwka im ostukrainischen Donbass sollen ukrainische Soldaten Erfolge verbucht haben. Unabhängig überprüfen lassen sich Angaben aus den Kriegsgebieten nicht.

Russland veröffentlicht erstmals Zahlen zu Verlusten

Russland veröffentlichte zum ersten Mal Zahlen zu seinen Verlusten in dem Krieg.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, bisher hätten 498 russische Soldaten bei den Kämpfen im Nachbarland ihr Leben verloren. Weitere knapp 1.600 seien verletzt worden. Die Ukraine hatte zuvor von mindestens 6.000 getöteten russischen Soldaten gesprochen. Die Zahlen können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Nach Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes wurden bei der Invasion bislang über 2.000 Zivilisten getötet. Hunderte Gebäude seien zerstört, darunter Krankenhäuser, Kindergärten und Wohngebäude.

Morgen soll wieder verhandelt werden

Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten sollen offenbar morgen fortgesetzt werden. Der Leiter der russischen Delegation, Medinski, sagte laut einer Meldung der Agentur Interfax, die Ukrainer befänden sich auf der Anreise. Als Ort der Gespräche hätten sich beide Seiten auf die Region Brest im Westen von Belarus an der Grenze zu Polen geeinigt. Das russische Militär werde einen Sicherheitskorridor einrichten. Bei den Gesprächen solle es auch um eine Waffenruhe gehen. Erste Verhandlungen am Montag hatten keine Ergebnisse gebracht.

Russland fordert unter anderem eine Entmilitarisierung der Ukraine sowie die Anerkennung der von Russland annektierten Halbinsel Krim als russisches Territorium. Die Ukraine fordert einen Waffenstillstand und den Abzug der russischen Truppen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.