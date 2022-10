Giorgia Meloni begrüßt Emmanuel Macron in Rom. (IMAGO / ZUMA Wire / Filippo Attili / Us Palazzo Chigi)

Themen waren die hohen Energiepreise, der Ukraine-Krieg und die Migration nach Europa. Über mögliche Ergebnisse wurde nichts mitgeteilt. Macron twitterte anschließend, er setze in der Beziehung zur neuen italienischen Regierung auf Dialog und Ambition. Die Büros beider Politiker nannten das Treffen offen und konstruktiv.

Meloni führt die am weitesten rechts stehende Regierung Italiens seit Gründung der Republik im Jahr 1946 an. Sie war am Samstag vereidigt worden und hatte gestern Abend formell die Regierungsgeschäfte von ihrem Vorgänger Draghi übernommen. Neben ihrer ultrarechten Partei "Fratelli d'Italia" gehören die rechtsnationalistische "Lega" und die konservative Partei "Forza Italia" der Regierung an.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.